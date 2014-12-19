Gazeteci Gönültaş '14 Aralık' hakkında ifade verdi, serbest bırakıldı: Hukukla bağdaşmayacak şekilde garip dosya

14 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınacaklar listesinde adı bulunan Bugün gazetesi yazarı Nuh Gönültaş yurtdışından döner dönmez savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Gönültaş, “Bizimle ilgili çok ciddi bir şey yok. Garip bir dosya. Hukukla bağdaşmayacak şekilde garip bir dosya. Onun için önemsemedik” dedi.

Nuh Gönültaş, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Savcılık ifadesinden sonra serbest kalan Gönültaş, dün Türkiye'ye dönmüş ve “Kaçmadım buradayım” demişti.

'5 yıl önceki yazım soruldu'

Özge Eğrikar'ın Hürriyet'teki haberine göre, ifadesinin ardından açıklama yapan Gönültaş, "Söz konusu dosyada ismimin geçmesinden dolayı savcı beye ifade verdik. İfadenin ardından serbest kaldık. Bizimle ilgili çok ciddi bir şey yok. Garip bir dosya. Hukukla bağdaşmayacak şekilde garip bir dosya. Onun için önemsemedik" dedi.

Savcının kendisine 5 yıl önceki bir yazısını sorduğunu belirten Gönültaş, "5 yıl önce yazdığım bir yazıyı başka telkinler altında yazıp yazmadığımı sordu. Bende asla köşe yazarlarına telkinde bulunulmaz dedim" diye konuştu.

Yurt dışına kaçtığı iddialarını da yalanlayan Gönültaş, "Kaçmam diye bir şey söz konusu değil. Programım vardı" ifadesini kullandı.