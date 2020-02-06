Gazeteci Ferhat Çelik’e aynı gün içinde ikinci gözaltı

Mezopotamya Ajansı’nın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ferhat Çelik, tutuklu gazeteci Sadık Topaloğlu’nun görüşüne gittiği sırada gözaltına alındı, ifadesinin ardından ise serbest bırakıldı. Ancak Çelik, akşam saatlerinde evine gelen polisler tarafından “ifaden var” denilerek yeniden gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ferhat Çelik, tutuklu MA muhabiri Sadık Topaloğlu’nu ziyarete gittiği Silivri 5 No’lu Kapalı Cezaevi’nde görüş sonrasında gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen Çelik, Silivri Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Burada 3 saat tutulduktan sonra ilçe adliyesine götürülen Çelik, SEGBİS ile hakkında yakalama kararı çıkaran Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlanarak ifade verdi.

Yakalama kararına gerekçe olan soruşturmanın, ajansta 6 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu’nun şikayeti üzerine açıldığı belirtildi.

Savcıya ifade veren Çelik, haberin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında yapıldığını, suç içermediğini ve kimseyi hedef göstermediğini söyledi.

İfade işlemlerinin ardından Çelik, serbest bırakıldı.

İkinci gözaltı

Akşam saatlerinde ise kaldığı eve gelen polisler evde bulunanların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Çelik hakkında açılan bir soruşturmadan kaynaklı hakkında arama kararı olduğunu söyledi.

Çelik, bunun üzerine gün içinde Silivri Adliyesi’nde verdiği ifade tutanaklarını polislere gösterdi.

Polisler ise kendilerine tebliğ edilen soruşturma numarasının farklı olduğunu, bu nedenle de Çelik’in kendileri ile birlikte karakola gelmesi gerektiğini söyledi.

Böylece gazeteci Çelik aynı gün içerisinde ikinci kez gözaltına alındı.

(MA)