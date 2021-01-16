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Gazeteci Fergün Atalay: 2010'dan beri AK Parti üyesiymişim, bilgim dışında yapılmış

16 Ocak 2021 18:30

Gazeteci Fergün Atalay, kendi iradesi dışında 2010 yılından beri AKP Beşiktaş İlçe Teşkilatı'nın üyesi olduğunu söyledi. Atalay, "Büyük bir şoktu. Neyse ki e-Devlet'ten istifa verilebiliyor. Kendi irademle üye olmadığım bir siyasi partiden istifa ettim" dedi. 

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