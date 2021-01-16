Gazeteci Fergün Atalay: 2010'dan beri AK Parti üyesiymişim, bilgim dışında yapılmış

Gazeteci Fergün Atalay, haberi olmadan AKP'ye üye yapıldığını söyledi. Twitter hesabından olayı duyuran Atalay, "Siyasi partilerle haber dışında hiçbir bağlantım olmadı. Sırf meraktan baktığımda, 11 yıldır AKP üyesi olduğumu gördüm. Bu sahtekarlığı kim yaptı?" diye sordu.

Halk TV’ye konuk olan gazeteci Fergün Atalay şöyle konuştu:

“2010 yılından bu yana Beşiktaş ilçe yönetimi tarafından üye yapılmışım“ diyerek şu ifadeleri kaydetti: “E-Devlet üzerinden çıktım üyelikten. Beni nasıl üye yaptıklarıyla ilgili bilgim yok. Ama anladığım kadarıyla benim TC kimlik numaramı ele geçirerek üye yapmışlar. Benim TC kimlik numaramı alarak beni AKP'ye kim üye yaptı?

Ben bu tweeti attıktan sonra yüzlerce mesaj geldi. Yüzlerce kişi ya kendilerinin ya da yakınlarının başına böyle bir şey geldiğini söylüyorlar. AKP'ye üye olduklarını söylediler. Bu bir sahtekârlık ya da usulsüzlük değildir, bu bir suçtur. Suç duyurusunda bulunacağım."