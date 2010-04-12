Gazeteci Evrim Alataş vefat etti

T24 - Geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla bir süredir tedavi gören Taraf gazetesi yazarı Evrim Alataş, Diyarbakır'da yaşamını yitirdi.





Taraf gazetesinden yapılan açıklamaya göre, Alataş için yarın saat 12:30'da Diyarbakır Gazeteciler Cemiyeti önünde bir tören düzenlenecek. Bu törenin ardından Alataş'ın cenazesi, doğum yeri olan Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar köyünde toprağa verilecek.





1976 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar köyünde dünyaya gelen Alataş, 1994'te gazeteciliğe başladı. Sırasıyla Yeni Politika, Demokrasi, Özgür Bakış, Ülkede Özgür Gündem gazetelerinde çalıştı. Evrensel, Birgün, Özgür Politika ve Esmer dergisinde yazarlık yapan Alataş, son bir yıldır Taraf gazetesinde ''Kürtler Vadisi'' isimli köşesinde yazıyordu.





2003 yılında ''Mayoz Bölünme Hikayeleri'' adlı ilk kitabını çıkaran Alataş'ın ikinci kitabı 2009'da ''Her Dağın Gölgesi Deniz'e Düşer'' ismiyle İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.





Evrim Alataş, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden ''Behlül Dal Jüri Özel Ödülü'' alan ''Min Dit'' filminin de öykü yazarlığını yapmıştı.