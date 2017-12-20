T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteci, evinde ölü bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yerel bir gazetede çalışan Tahir Bozkır (56), evinde yakınları tarafından ölü bulundu

20 Aralık 2017 21:25

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yerel bir gazetede çalışan Tahir Bozkır (56), evinde yakınları tarafından ölü bulundu.
Olay, bugün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Turgay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Gazeteci Tahir Bozkır\'dan günlerdir haber alamayan yakınları, yalnız yaşadığı evine gitti. Eve giren yakınları, Bozkır\'ı, hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Tahir Bozkır\'ın öldüğü tespit edildi. Birkaç gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Bozkır\'ın kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYABozkırOlaySelçukluIşıklar Mahallesi Turgay SokakGazeteci Tahir BozkırEveSağlıkBirkaçFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24