Gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı

Hürriyet ve Sabah gibi ulusal birçok gazetede muhabirlik, editörlük ve yazı işleri müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan ve ticaretle uğraşmaya başlayan gazeteci Ersin Kalkan kavga ettiği bir kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, olay, dün akşam saatlerinde İstanbul’un Balat semtinde meydana geldi. İddiaya göre Ersin Kalkan evine girdiği sırada kendisine saldıran bir kişiyi cebinden çıkardığı çakıyla boğazından yaraladı.

İsmi açıklanmayan kişi hayatını kaybederken, Ersin Kalkan, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gazetecilikten emekli olduktan sonra ticaretle uğraştığı öğrenilen 59 yaşındaki Kalkan’ın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.