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Yaşam

Gazeteci Ersin Çelik'in kızı toprağa verildi

Ecrin Çelik'in cenazesi, Başiskele Serdar Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'ne getirild

29 Temmuz 2017 20:12

Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı Ecrin Çelik, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde defnedildi.

Karasu Devlet Hastanesi'nden yakınları tarafından alınan Ecrin Çelik'in cenazesi, Başiskele Serdar Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'ne getirildi. Burada İl Müftüsü Yusuf Doğan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Çelik'in cenazesi, aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Çelik'in ailesi, yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve vatandaşlar ile Ersin Çelik'in meslektaşları katıldı.

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