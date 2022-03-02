Gazeteci Ergün Demir kaleme aldı: El Cezeri’nin 850 yıllık robotları

Kocaeli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan Kocaeli Çınar Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Demir’in “El Cezeri’nin 850 Yıllık Robotları” isimli kitabı yayınlandı. Aydili Yayıncılık’tan çıkan kitapta 12. Yüzyılda Diyarbakır Artuklu Sarayı’nın baş mühendisi olan El Cezeri’nin hayatı, eserleri, yaşadığı yerler ve onunla ilgili kaynaklar inceleniyor.

Gazeteci Demir, Diyarbakır, Mardin, Cizre ve İstanbul ekseninde yaptığı araştırmaları ve fotoğrafları “El Cezeri’nin 850 Yıllık Robotları” isimli kitapta toplamış.

Gazeteci Ergün Demir, kitabını şu sözlerle tanıtıyor:

‘’Aslına bakarsanız bu bir gezi yazısıdır, aynı zamanda bir belgeseldir. Herkes tanısın istiyorum bu mühendisi, herkes bilsin. Mimar Sinan’ı nasıl biliyorlarsa, tanıyorlarsa öyle bilsin. Özellikle de çocuklar ve gençler bilmeli El Cezerî'yi… Rol model almalı… Birçok özelliği var bu tanıtmaya çalıştığım bilim insanının; sibernetiğin öncüsü, robotik biliminin babası, tarihin otomatik makineler yapan ilk mekanikçisi…

Büyük su mühendisi, krank milini ilk kullanan fizikçi… Öyle tesadüfen yapmamış bu robotları; kendinden önceki buluşları incelemiş, kendi dönemini de incelemiş ve geleceğe önemli eserler bırakmış. Çok çalışarak, taş üstüne taş koyarak yeni buluşlara imza atmış El Cezerî. Ezcümle, tanınması gereken bir zat El Cezerî... Bunu hak ediyor.”