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Medya

Gazeteci Enver Aysever emniyette ifade verdi

Ayserer'in karikatür paylaşımı için soruşturma başlatılmıştı

20 Mart 2020 22:51

Gazeteci Enver Aysever, "halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmasının ardından avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giden Aysever’in İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alındı.

Enver Aysever, işleminin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Aysever’in, "paylaşımı bizzat kendisinin yaptığı, paylaşımdaki karikatürün Birol Çün’e ait olduğu, kesinlikle halkın dini değerlerini hedef almadığı, dini istismar eden kişileri kast ettiği ve paylaşımının bu süreçte halkın sağlığını tehlikeye atan kişilere yönelik olduğunu" beyan ettiği öğrenildi. 

Enver Aysever'in söz konusu paylaşımı

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