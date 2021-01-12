Gazeteci Emin Karaca Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Gazeteci-yazar 72 yaşındaki Emin Karaca, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Emin Karaca’nın cenazesi ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Emin Karaca'nın ölüm haberini şöyle duyurdu:

72 yaşındaki Karaca’dan acı haberi duyuran Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, "Değerli meslektaşımız Emin Karaca’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Karaca’nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”

Emin Karaca kimdir?

1949 yılında Denizli’de doğdu. Aydın Lisesi’ni bitirdi. Mesleğe 1968 yılında Hüraydın Gazetesi’nde başladı. Gelişim Yayınları, Milliyet, Güneş, Halk Gerçeği, Para Dergisi, Özgür Gündem ve Radikal gazetelerinde düzeltmen, muhabir, servis yöneticisi ve köşe yazarı olarak çalıştı.

Basın meslek kuruluşlarının yarışmalarında köşe yazısı, röportaj ve inceleme dalında birçok ödül sahibi olan Emin Karaca Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

Eserleri:

Türk Basınında Kalem Kavgaları, İstanbul, 1998

Ağrı Eteklerinde İsyan: Bir Kürt Ayaklanmasının Anatomisi, Karakutu Yayınları, Eylül 2003

Eski Tüfeklerin Sonbaharı, Ozan yayıncılık, Ocak 2004

Plazaların Efendisi Aydın Doğan: Bir medya İmparatorunun Öyküsü, Karakutu Yayınları, Ekim 2003

Yeraltı Dünyadan Başka Bir Yıldız Değildi: 1929 Komünist Tutuklaması, Nazım Kültürevi Kitaplığı

Sevdalınız Komünisttir: Nazım Hikmet'in Siyasal Yaşamı, Gendaş Kültür, Aralık 2001

Sosyalizm Yolunda İnadın ve Direncin Adı: Kıvılcımlı, Nazım Kültürevi Kitaplığı, Ekim 2001

12 Eylül'ün Arka Bahçesinde Avrupa'daki Mültecilerle Konuşmalar, Gendaş Kültür, şubat 2001

Sintinenin Dibinde (T.C.'nin hukuksal öyküsü), Gendaş Kültür, Aralık 2000

Cumhuriyet Olayı, Altın Kitaplar, 1995

Milliyet Olayı, Altın kitaplar, Mayıs 1995

Kalaşnikofa Güzelleme, Toplumsal Dönüşüm Yayınları

150'likler, Altın Kitaplar, 2007

Nazım Hikmet Şiirinde Gizli Tarih, Karakutu Yayınları, 2005