Gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkında gözaltı kararı verdi. Öztürk, 'FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandasını yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul polisi, gazeteci Ece Sevim Öztürk'ü Şile'de bulunan bir otelde gözaltına aldı. Öztürk, 'FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' ile suçlanıyor.