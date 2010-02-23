Gazeteci Duruoğlu 10 ay sonra serbest

T24 - “Devrimci Karargah” üyesi Orhan Yılmazkaya’nın çatışmada öldürülmesinin ardından açılan davada, 17 tutuklu sanıktan aralarında gazeteci Aylin Duruoğlu’nun da bulunduğu 10'u tahliye edildi.
Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Vatan gazetesinin internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Aylin Duruoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanık, 10 ay sonra bugün hakim karşısına çıktı.
Vatan Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Mutlu ile Zülfü Livaneli, Güngör Mengi, Necati Doğru, Ruhat Mengi, Reha Muhtar ile gazete yöneticileri duruşmaya katılmak istedi. Ancak Güngör Mengi, Zülfü Livaneli ve Necati Doğru salonundaki yoğunluk nedeniyle içeri giremedi.
Bu arada, duruşmaya getirilirken bazı sanıkların Bostancı'daki çatışmada öldürülen “Devrimci Karargah” terör örgütü üyesi Orhan Yılmazkaya lehine çeşitli sloganlar attığı görüldü.
Duruşmada, aralarında Aylin Duruoğlu'nun da bulunduğu 10 tutuklu sanık tahliye edildi.İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Fatih Aydın, Cemal Bozkurt, Özgür Dinçer ve İbrahim Şimşek hakkında ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak'' ile ''kasten adam öldürmek'' suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan da 9 ay ile 300 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.
Sanıklar Mehmet Yeşiltepe, Ergin Öncü, Abdülselam Sultan, Muhammet Çetin, Süleyman Gürkan Anıl, Mustafa Aşula, Nail Arıkan, Necdet Öztürk, Sevim Öztürk, Melek Seven, Ceren Sütlaş ve Metin Akdemir hakkında da 7,5 ile 36'şar yıl arasında değişen hapis cezalarının istendiği iddianamede, sanıklardan Vatan gazetesi internet sitesi yayın yönetmeni Aylin Duruoğlu'nun ''örgüt üyeliği'' suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.