Gazeteci Doğan Yurdakul’un ölüm nedeni belli oldu

Odatv davası kapsamında bir yıl tutuklu kalan ve dün (3 Eylül 2017) hayatını kaybeden gazeteci Doğan Yurdakul’un ilk otopsisinde ,tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiği öğrenildi.

71 yaşındaki gazeteci yazar Doğan Yurdakul, Datça'nın Mesudiye Mahallesi Damarası Mevkii'nde bayram tatilini geçirdiği evde yaşamını yitirdi. Yurdakul sabah saatlerinde gelen temizlik görevlisi tarafından ölü bulunmuştu. Yurdakul'u bulan Fatma Şahin'in, durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, Datça Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yurdakul'un, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sırasında Yurdakul'un evinde yalnız olduğu belirtildi. Yurdakul'un, ilk otopsisinde tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiğinin belirlendiği öğrenildi.

Cenaze programı

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından gazeteci Yurdakul'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Karayolu ile Ankara'ya götürülen Yurdakul'un cenazesi, Bayındır Hastanesi morguna konulacak. Doğan Yurdakul'un cenazesi, Çarşamba günü öğlen Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Yurdakul, OdaTV davası kapsamında 3 Mart 2011’de gazeteci Ahmet Şık ve Nedim Şener’le eşzamanlı olarak gözaltına alınmış, 6 Mart 2011’de tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevi’nde 22 Şuabat 2012’ye kadar Şık ve Şener’le aynı koğuşta kalan Yurdakul sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Doğan Yurdakul kimdir?

Doğan Yurdakul 1946’da Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne, Vincennes ve Cenevre üniversitelerinde lisansüstü öğrenim gördü.

Yenigün, Ulus, Vatan, Aydınlık, Evrensel, Siyah-Beyaz, Günaydın gazeteleri ile Kim, Yön ve Devrim dergilerinde çalıştı. 32. Gün adlı televizyon programının Ankara temsilciliğini yürüttü. 35 yılın ardından emekli oldu. 1998’den bu yana yaşamını çevirmenlik yaparak ve kitap yazarak sürdürdü.

Odatv davası kapsamında evinde arama yapılan ve gözaltına alınan Yurdakul, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Yurdakul, cezaevinde olduğu sırada hayatını kaybeden eşi Güngör Yurdakul'un 15 Eylül 2011'deki cenaze törenine cezaevi aracıyla getirilmişti.