Gazeteci Dilipak'a 3 bin lira para cezası

T24 - Gazeteci - yazar Abdurrahman Dilipak, Vakit Gazetesi’ndeki "Üzmez Bu Defa Üzdü" başlıklı yazısında, sinema oyuncusu Müjde Ar'a hakaret ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezasına çarptırıldı.





Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında Dilipak, hazır bulundu. Şikayetçi Müjde Ar ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan Dilipak, yazısında Ar'ı hedef almadığını ancak onun yazıyı kendi üzerine aldığını kaydetti. Abdurrahman Dilipak'ın avukatı Ali Pacci, davanın zamanında açılmadığı gerekçesiyle düşürülmesi gerektiğini söyledi. Müvvekilinin, Ar'a hakaret etmediğini belirten Ali Pacci, Abdurrahman Dilipak'ın beraatına karar verilmesini talep etti.



Mahkeme, Abdurrahman Dilipak'a Müjde Ar'ın şeref ve saygınlığına basın yolu ile sövdüğü gerekçesiyle önce 105 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ardından bu cezayı 3 bin 150 lira para cezasına çevirdi. Ayrıca hükmün geri bırakılmasına kanaat getirdi. Duruşma çıkışı konuşan Abdurrahman Dilipak, karara itiraz edeceklerini gerekirse AİHM'e gideceklerini belirtti. Abdurrahman Dilipak, "Aileyi ve iffeti korumaya devam edeceğim" dedi.









(DHA'ndan Şeyma Ulusoy'un haberi)





