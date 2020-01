Gazeteci Deniz Yücel'in avukatı: İddianame hâlâ açıklanmadı; AİHM'den güçlü bir karar bekliyoruz

267 gündür tutuklu bulunan Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Avukatı Veysel Ok, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) gazetecilik adına güçlü bir karar beklediklerini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-postalarına ilişkin haberlerle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Yücel, 300 güne yakındır hakkında bir iddianame olmaksızın tutuklu bulunuyor.

Evrensel'de yer alan habere göre Deniz Yücel ile en son geçen salı görüştüğü bilgisini veren Ok, “Şu anda durumu iyi ama aylardır devam eden tecridin uzun ve orta vadede kişi sağlığı ile ilgili vahim sonuçları olabilir” dedi. Aylardır iddianame hazırlanmadığını da hatırlatan Ok, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Deniz Yücel için Türkiye’ye verilen savunma süresini son kez uzattı. Son tarih 28 Kasım. AİHM’den gazetecilik mesleği ve ifade özgürlüğü anlamında güçlü bir karar bekliyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 9 ay geçti

Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Yücel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-postalarına ilişkin haberlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 14 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Yaklaşık iki hafta sonra da “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaptığı haberler nedeniyle suçlanan Yücel hakkında geçen 8 ayı aşkın süreye rağmen hâlâ iddianame hazırlanmadı.

Tecrit aylardır devam ediyor

Yücel’in durumuna ilişkin gazetemize bilgi veren Avukat Veysel Ok, Yücel’i her hafta ziyarete gittiğini söyledi. Ok, “Deniz’le en son geçen salı günü görüştüm. Durumu gayet iyi, hem psikolojik hem de fiziki olarak. Ama bu her zaman iyi olacağı anlamına gelmiyor maalesef. Aylardır devam eden tecridin uzun ve orta vadede kişi sağlığı ile ilgili vahim sonuçları olabilir. Bu anlamda da endişeliyiz” dedi.

"Dosya savcısı ile hâlâ görüşmedik"

Geçen 8 aydan fazla süreye rağmen Yücel hakkında iddianame hazırlanmadığının da altını çizen Avukat Ok, “Aylardır soruşturma savcısı ile iletişime geçmeye çalışıyoruz ama sekreterinden aldığımız cevap 'Savcının prensip itibarıyla avukatlarla görüşmediği' oluyor. Bu cümleyi ilk kez bu dosyada duydum, yani avukatlarla görüşmeme prensibini. Bu; hukuk devleti ilkesi, savunma hakkı ve soruşturma makamlarının sanık lehine de delil toplaması gerektiği ilkelerine aykırı bir durum” diye konuştu.

Türkiye için son tarih 28 Kasım

Mayıs ayında iç tüzük değişikliğine giden AİHM,'in Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde öngörülmüş bir hakkın kullanımıyla doğrudan bağlantılı olarak gözaltında ya da tutuklu olan bireyler tarafından yapılan başvuruları “acil” koduyla işleme koyma kararı aldığını ve Yücel’in dosyasına öncelik verileceğini açıkladığını hatırlatan Ok yaşanan sürece ilişkin de bilgi verdi: İç hukukta süreç tıkanmışken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bir aşama kaydettik. Başvurumuz öncelikli inceleniyor. Türkiye hükümetine savunmasını göndermesi için son kez süre verildi. Bu tarih 28 Kasım. Akabinde, uzun zamandır ilk kez oluyor, başka bir devlet davaya müdahil oldu. Alman Hükümeti de görüşlerini sunacak. AHİM’den gazetecilik mesleği ve ifade özgürlüğü anlamında güçlü bir karar bekliyoruz.

Almanya Cumhurbaşkanı: Yücel'in tutukluluğu skandal

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gazeteci Deniz Yücel’in Türkiye’deki tutukluluğunun devam etmesini sert bir dille eleştirdi. Welt am Sonntag’a konuşan Steinmeier, “Deniz Yücel’in neredeyse 300 gündür ortada bir iddianame olmaksızın cezaevinde olması bir skandaldır” dedi. Steinmeier aynı zamanda “Medyada adına rastlanılmayan” diğer birçok gazetecinin Türkiye’de tutuklu olmasının da aynı şekilde “skandal” olduğunu belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı, bu gazetecilerin serbest bırakılması için sarf edilen çabalara devam edilmesi çağrısında bulundu.