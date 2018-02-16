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Gazeteci Deniz Yücel'e iddianame hazırlandı; tahliye kararı çıktı

Ümit TÜRK İstanbul / DHA  ALMAN "Die Welt" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'e hakkında hazırlanan iddianame ile birlikte tahliye edildi

16 Şubat 2018 17:25

Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
ALMAN \"Die Welt\" gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel\'e hakkında hazırlanan iddianame ile birlikte tahliye edildi. İddianamede  Yücel\'e 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 
Deniz Yücel,  geçen yıl 14 Şubat\'ta gözaltına alınmış, 27 Şubat\'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçlarından tutuklanmıştı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Yücel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı iddianameyi  tamamladı. İddianamede, Yücel hakkında, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi Yücel\'in tahliyesine karar verdi. 
Yücel\'in avukatı Veysel Ok da, twitter hesabından yaptığı açıklamada, \" Ve nihayet müvekkilim Deniz Yücel hakkında tahliye kararı çıktı\" dedi.

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