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Gazeteci Deniz Yücel cezaevinde evlendi

Gazeteci Deniz Yücel kız arkadaşı Dilek Mayatürk ile Silivri Cezaevi'nde evlendi. Böylece Mayatürk, Yücel'i cezaevinde ziyaret etme hakkı elde etti.

13 Nisan 2017 00:15

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman 'Die Welt' gazetesi muhabiri Deniz Yücel, televizyon yapımcısı Dilek Mayatürk ile cezaevinde evlendi.

Die Welt'in haberine göre, Deniz Yücel ile kız arkadaşı Dilek Mayatürk'ün nikahı çarşamba günü öğleden sonra Silivri Cezaevi'nde kıyıldı. Silivri Belediyesi'ne bağlı bir nikah memurunun kıydığı nikahta çiftin nikah şahitliklerini Yücel'in avukatı Ferat Çağıl ve CHP milletvekili Şafak Pavey yaptı.

Yapılan evliliğin ardından Dilek Mayatürk'ün Deniz Yücel'i ziyaret etme hakkı elde ettiği kaydedildi. Bulunduğu cezaevinde Yücel'in ziyaret edilebilmesi konusunda zorluklar yaşadığı biliniyor.

Gazeteci Deniz Yücel, "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamalarıyla tutuklanarak 27 Şubat 2017 tarihinde cezaevine konmuştu. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen, Türkiye makamlarından gelen onay çerçevesinde Yücel'i geçen hafta cezaevinde ziyaret etmişti. Yücel'in hem Türk, hem Alman vatandaşlığı bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,AFP/BÜ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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