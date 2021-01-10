Gazeteci Dayanışma Ağı: Haklarımızın hepsini geri kazanacağız ve işte o zaman 10 Ocak’ı hakkıyla kutlayacağız!

Gazeteci Dayanışma Ağı (GDA) "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle sosyal medyadan bir basın açıklaması yaptı. Gazeteciler, "Haklarımızın hepsini geri kazanacağız. İşte o zaman 10 Ocak'ı biz ve bu kez hakkıyla kutlayacağız" dedi.

"Kutlama değil mücadele günü"

GDA, açıklamasında "2020 yılı da önceki yıllar gibi basın emekçilerinin çok düşük ücretlere çalışmak zorunda kaldığı, sendika hakkından fiilen mahrum bırakıldığı bir yıl olarak geçti. Bu nedenlerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bu yıl da bir kutlama günü olarak değil, bir mücadele günü olarak geçiyor." ifadelerini kullandı.

Örgütlenme çağrısı

Gazeteciler, "Tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşları, gazetecilerin özgürce çalışabildikleri günleri getirebilmek üzere dayanışmaya ve örgütlenmeye davet ediyoruz." dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"10 Ocak gazetecilik emeğini, basın emekçiliğini vurgulayan bir gün olsa da bugün Türkiye’de bütün bir düzen, neredeyse gazetecilerin çalışmasını engelleme üzerine kurulu. İktidar, kimin gazeteci olduğuna kendisinin karar verebileceğini düşünüyor, gazetecileri kazanılmış haklarından koparmak için elinden geleni yapıyor. Gazeteciler her gün baskıya maruz kalıyor, tutuklanıyor, şiddete uğruyor. Gazeteciler çalışamıyor, basın emekçisinin mesleğinin gereklerini bağımsız ve özgür şekilde yerine getirmesi engelleniyor. Maddi gücü elinde bulunduran patronlar, basın emekçilerinin örgütlenmesini ve haklarını savunmasını engellemek için elinden geleni yapıyor.

2020 yılı da önceki yıllar gibi basın emekçilerinin çok düşük ücretlere çalışmak zorunda kaldığı, sendika hakkından fiilen mahrum bırakıldığı bir yıl olarak geçti. Bu nedenlerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bu yıl da bir kutlama günü olarak değil, bir mücadele günü olarak geçiyor.

Bu 10 Ocak’ta da iktidarın birçok mensubu çeşitli kutlama açıklamaları yaptı fakat kutladıkları, haklarımızı elimizden alma başarılarıdır. ‪Buna karşı tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşları, gazetecilerin özgürce çalışabildikleri günleri getirebilmek üzere dayanışmaya ve örgütlenmeye davet ediyoruz. ‬

‪Haklarımızın h‬epsini geri kazanacağız. İşte o zaman 10 Ocak’ı biz ve bu kez hakkıyla kutlayacağız‪!"

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