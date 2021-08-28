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Gazeteci Candaş Tolga Işık duyurdu: Karantina koşulları Bilim Kurulu tavsiyesiyle değişiyor

28 Ağustos 2021 00:11

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda karantina koşullarının değişeceğini aktardı. Işık, "Tam aşılılar veya 3 ay içinde hastalık geçirenler temaslı olduğunda 'temaslı ama risksiz' sayılacak. 1 ve 5'inci günler test verip karantinaya alınmadan takip edilecekler." dedi.

Işık'ın tweeti şöyle: 

"Karantina koşulları Bilim Kurulu tavsiyesiyle değişiyor! Tam aşılılar veya 3 ay içinde hastalık geçirenler temaslı olduğunda 'temaslı ama risksiz' sayılacak. 1 ve 5'inci günler test verip karantinaya alınmadan takip edilecekler. Bakanlıktaki çalışma tamamlanınca duyurulacak."
 
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