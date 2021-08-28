Gazeteci Candaş Tolga Işık duyurdu: Karantina koşulları Bilim Kurulu tavsiyesiyle değişiyor

"Karantina koşulları Bilim Kurulu tavsiyesiyle değişiyor! Tam aşılılar veya 3 ay içinde hastalık geçirenler temaslı olduğunda 'temaslı ama risksiz' sayılacak. 1 ve 5'inci günler test verip karantinaya alınmadan takip edilecekler. Bakanlıktaki çalışma tamamlanınca duyurulacak."