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Gazeteci Bülent Keneş'e 'Erdoğan'a hakaret' iddiasından 21 ay hapis cezası!

Bülent Keneş'in attığı bir tweet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla dava açıldı

17 Haziran 2015 13:16

Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'e Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Seçimden beş gün önce verilen ceza, 2 yıldan az olduğu için hükmün açıklanması geri bırakıldı. Keneş'in avukatı Çağlayan Erginay, savunmasında, bilirkişi raporunda twitin muhatabının belirtilmediğine, ‘rezil' ifadesini lakap olarak kullanan tanınmış birinin bulunmadığına işaret etti.

Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi, mahkumiyet kararını 2 Haziran 2015 tarihinde aldı. Bir mesajdaki kelimeden dolayı dava açılmasını şaşırtıcı bulduğunu vurgulayan Keneş, “20 yıllık gazeteciyim. İlk defa böyle bir dava ile karşılaştım. İfadelerim basın özgürlüğü kapsamındadır. Çok sayıda sıralı mesaj paylaştım. Twitter gibi sürekli canlı ve karşılıklı etkileşimin bulunduğu bir mecrada kimi veya neyi kastettiğimi bile hatırlamıyorum. Hakaret yönünden yorum yapanlar, bizatihi kendileri Erdoğan'a hakaret etmişlerdir.” dedi.

Keneş'in avukatı Çağlayan Erginay da, “Müvekkilimin mesajında hakaret suçunun unsuru bulunmuyor. Beyanlarının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Mesajda Erdoğan kastedilmedi. Yorum yolu ile mesajın Erdoğan'a yönelik olduğuna ulaşıldı.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın avukatı ise hukukçu bilirkişiden rapor alındığını ve rapora göre mesajın içeriğinin eleştiri sınırını aştığını ileri sürdü. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin 2015 Medya Özgürlüğü Raporu'na göre Haziran 2014 ile Haziran 2015 arasındaki bir yılda 392 yazar ve yayıncı hakkında Erdoğan'a haraket iddiasıyla dava açıldı.

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