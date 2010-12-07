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Yaşam

GAZETECİ BAĞLUM, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 15:34

-GAZETECİ BAĞLUM, SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Eski gazeteci ve yazar Kemal Bağlum, (87) toprağa verildi. Bağlum için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazına Bağlum'un ailesi, eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin, eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, eski Anayasa Mahkemesi başkanvekili Güven Dinçer, RTÜK üyesi Korkmaz Alemdar ile üyesi bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Savaş Kıratlı, Emin Çölaşan, Hulki Cevizoğlu ve çok sayıda gazeteci katıldı. Kemal Bağlum, düzenlenen törenin ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bağlum'un 1945-1960 yıllarında tanık olduğu ilginç olayları anlattığı ''Anıpolitik 1945-1960'' adlı bir kitabı da bulunuyor.

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