Gazeteci Aziz Oruç tahliye edildi

Gazeteci Aziz Oruç'un tutuklu yargılandığı davanın 3. duruşması Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Aziz Oruç, duruşmaya tutuklu olduğu Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede savunma yapan Oruç, "Sınırı yasa dışı yollarla geçtiğim için hakkımda örgüt üyeliğinden dava açıldı. Sınırı yasa dışı yollarla geçmek nasıl oluyor da örgüt üyeliğine gerekçe olarak kabul ediliyor? Yıllardır gazetecilik yapıyorum'" dedi.

Mahkeme, Oruç hakkında adli kontrol şartı ile tahliye kararı verdi.

Örgüt üyeliği ve örgüt propagandası iddiasıyla tutuklanan Oruç, 18 Aralık 2011'den bu yana 11 aydır cezaevindeydi.

Davanın bir sonraki duruşması 16 Nisan 2021’de görülecek.