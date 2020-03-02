Gazeteci Aziz Oruç'a 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Ağrı'da tutuklu bulunan gazeteci Aziz Oruç'a 2016 yılında Twitter'da yaptığı 12 paylaşım gerekçe gösterilerek açılan dava "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ceza ertelenmedi.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alınarak 18 Aralık’ta tutuklanan gazeteci Aziz Oruç'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davanın 10. duruşması, bugün Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Oruç, savunmasında “Ben gazeteciyim, hakkımdaki suçlamalar gazeteciliğe yöneliktir. Paylaşımlarım suç değildir, beraatimi talep ediyorum" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, gazeteci Oruç’a “terör örgütü propagandası” yapmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklamasını ertelemedi.