-Gazeteci Aykut Sağanak'ın cenazesi toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Sürekli basın kartı sahibi gazeteci Aykut Sağanak'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Sağanak'ın cenazesi için ikindi vakti Şakirin Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Sağanak'ın naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diyarbakır'da 1940 yılında doğan ve Kabataş Erkek Lisesini bitiren Sağanak, mesleğe 1969 yılında Cumhuriyet gazetesinde mütercim olarak başladı. Yeni Gazete, Politika ve Milliyet gazetelerinde çalışan Sağanak, İçişleri Bakanlığında basın müşavirliği görevinde de bulunmuştu.