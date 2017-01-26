Gazeteci Arzu Demir’e iki kitabından toplam 6 yıl hapis!

Gazeteci Arzu Demir, Dağın Kadın Hali ve Devrimin Rojava Hali kitapları nedeniyle toplam altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

bianet’ten Elif Akgül'e konuşan Demir yargılamanın “konjonktürel siyasi bir yargılama” olduğunu söyleyerek “Bu karar, yargılamaların siyasi olduğunun ispatıdır” dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda Demir, iki kitap için üçer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Demir, şunları söyledi:

“Bu davalar başladığından beri yargılamanın konjonktürel siyasi bir yargılama olduğunu söylüyorum. Bu karar da bunun ispatı niteliğindedir. Ben savunmamda da söylediğim gibi gazetecilik yaptım. Devlet ‘terörist’ dediği bir örgütle savaşıyor. Halkın bu örgütü bilme hakkı var, keza Rojava için de aynı şey geçerli.

“Halkın bilme hakkı kutsaldır. Ve bu hakkı savunmak bir gazeteci olarak görevim. Sonuç gösteriyor ki okuyucu da kitaplarımı sevmiş.

“Normalde propaganda davalarında 10 ay gibi cezalar verilir. Burada açık ki en üst sınırında cezalandırılmak istendim ki üçer yıl hapis cezası verildi. İyi ki yazmışım ve yazmaya devam ediyorum.”

Demir hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını da istemediğini, bunun baştan suçlu olduğunu kabul edip itiraz yolunu tıkadığını belirterek “İnanıyorum ki hukukun olduğu ülkelerde bu davalar Türkiye’yi mahkum ettirecek” diye konuştu.

"Pişmanlık göstermedi"

Mahkeme, gazetecinin "pişmanlık göstermediği" gerekçe gösterilerek "Takdiri indirim nedenleri" başlıklı TCK'nin 62. maddesinin uygulamadı.

Ne olmuştu?

Gazeteci Arzu Demir hakkında “Dağın Kadın Hali” kitabı nedeniyle "örgüt propagandası yapmak", "suç ve suçluyu övmek" ve "suça teşvik etmek" iddialarıyla dava açıldı.

İddianamede, "PKK propagandası yapıldığı" iddiasının yanı sıra, söz konusu röportajların "güncel olmadığı ve kamuoyunu ilgilendirmediği" şeklinde bir değerlendirmeye de yer verildi. Demir hakkındaki dava soruşturma aşamasında ifadesi alınmadan açıldı.

11 kadın PKK'lı ile yapılan röportajların yer aldığı “Dağın Kadın Hali” kitabı, 2014 yılının Kasım ayında Ceylan Yayınları’ndan çıkmıştı. Kitabın 7. baskısının ardından, 15 Mart 2016’da İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kitap hakkında toplatma kararı almıştı.

Kitapta, kadın PKK'lıların kişisel deneyimleri üzerinden dağdaki geleneksel kadınlık ve erkeklik rollerinin gelişimi ve kadınların neden dağlara çıktıkları sorusunun yanıtı aranırken, "silah, dağ, ölüm, aşk, cinsellik" hakkındaki kişisel görüşlerine de yer veriliyor.

27 Eylül 2016'da görülen ilk duruşmada, avukatlar kitabın çıkmasından bir buçuk sene sonra dava açılmasının Basın Kanunu'na aykırı olduğunu söyleyerek ilk celsede beraat istedi.

Ceylan Yayınları’ndan çıkan ve Temmuz 2015’ten beri dört baskı yapan “Devrimin Rojava Hali” kitabı hakkında ise Nisan 2016’da İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği son baskısına el konulması ve dağıtımının engellenmesi kararı verdi.

Arzu Demir hakkında

1974 doğumlu Arzu Demir, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunu. 17 yıllık gazeteci olan Demir, Etkin Haber Ajansı (ETHA) ve Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) çalışıyor. Demir ayrıca 46 Kürt basın çalışanın yargılandığı KCK Basın davasında yargılanan gazetecilerden biri.

Demir, Medreseden 5 Nolu'ya Nuri Yoldaş, Dağın Kadın Hali, Devrimin Rojava Hali kitaplarının da yazarı.