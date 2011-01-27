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Gazeteci Arslan'a 'beyaz bere'li tehdit postası

Adem Yavuz Arslan'a içinde Kaleşnikof mermisi ve beyaz bere bulunan kutu gönderildi.

27 Ocak 2011 02:00

T24 - 'Bi Ermeni Var' adlı kitabın yazarı Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan'a içinde Kaleşnikof mermisi ve beyaz bere bulunan kutu gönderildi.

Dün akşam saatlerinde kendisine gönderilen kargo paketini açan Adem Yavuz Arslan küçük çaplı bir şok yaşadı.. Kargodan üç adet kaleşnikof mermisi ve beyaz bir bere çıktı. Hatırlanacağı gibi Dink cinayeti zanlısı Ogün Samast, olay günü beyaz bir bere takmıştı.

Arslan’ın ihbarı üzerine olay yerinde inceleme yapan polis kargo paketinin Yozgat Yerköy’den gönderildiğini tespit etti..

Bilindiği gibi Adem Yavuz Arslan, bir süre önce Hrant Dink cinayetini vurgulayan "Bi Ermeni

Var" isimli kitap yazmıştı. Adem Yavuz Arslan Kanaltürk televizyonu Ana Haber Bültenine çıkarak kendisine gelen paketle ilgili açıklama yaptı..

Arslan "Bi Ermeni Var" kitabını yazdıktan sonra çeşitli uyarılar tehditler almıştım.. Bu kadar ileri gidebileceklerini sanmıyordum.. Kimseden korkmuyorum Allah’ın verdiği canı Allah alır" dedi.


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