-GAZETECİ ALTAYLI BİLGİ VERDİ İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince, toplam 10 eski MHP'li yöneticiye ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Habertürk gazetesinde bu konuyla ilgili köşe yazısı yazan gazeteci Fatih Altaylı'nın bilgisine başvuruldu. Özel aracıyla akşam saatlerinde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Altaylı, eski MHP'li yöneticilere ait olduğu iddia edilen görüntülerin internet sitelerinde yayınlanmasına ilişkin soruşturmayı yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından adliyeden ayrılan Altaylı, gazetecilere, ''Bana köşe yazımdaki haberin kaynağı soruldu'' dedi. Fatih Altaylı, genel yayın yönetmeni olduğu Habertürk gazetesinin dünkü sayısında yer alan ''MHP'yi sarsan kaset kimin işi?'' başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: ''Bir kaynak, 'İşin yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki yapılanmaları tarafından tezgahlandığı belirlendi. Bir kişinin ismi tespit edildi. Diğerlerininki belirlenmeye çalışılıyor' dedi. Bunun üzerine Hilal Öztürk, bu bilgiyi teyit için MHP'li Ekici'nin avukatı Süleyman Ayhan'a ulaştı. Süleyman Ayhan önce bilgi vermek istemedi. Hilal'ın ısrarı üzerine, 'Evet, doğru, böyle bir bilgi bize de verildi ama benim ağzımdan yazmayın' dedi. Daha sonra da 'Yazabilirsiniz, bir kişinin ismi belirlendi ancak kaçma ihtimali nedeniyle şimdilik gizli tutuluyor. Bu işi yapanların yabancı bir istihbarat teşkilatının Türkiye'de görevlendirdiği Türk uyruklu kişiler olduğu doğrudur' dedi.'' Bu arada, soruşturma savcısı Çimen'in, köşe yazısında adı geçen avukat Süleyman Ayhan'ın bilgisine de başvuracağı ve Ayhan'ın önümüzdeki günlerde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geleceği kaydedildi.