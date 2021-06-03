Gazeteci Alican Uludağ’a 2 yıl 4 ay hapis istemiyle dava açıldı

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat Ağırel’in tutukluluk incelemesinin avukatlarına haber verilmeden yapılmasını “kumpas” olarak nitelendiren gazeteci Alican Uludağ hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan bir yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

O dönem Cumhuriyet gazetesinde yargı muhabiri olarak görev yapan Alican Uludağ, avukat Onur Cingil’in paylaşımını alıntılayarak, “Bir dönem Zekeriya Öz ‘ler Beşiktaş Adliyesi’nde kumpaslar kurmuştu. Yeni kumpasların adresi ise Çağlayan Adliyesi oldu. Aktörler değişse de hukuksuzluklar hep aynı.” paylaşım yaptı.

Adalet Bakanlığı 16 Eylül 2020’de Uludağ hakkında soruşturma izni vermedi. Gerekçe olarak, şunları bildirdi:

“… Şüphelinin, bahse konu ifadeleri, doğrudan doğruya ve tümüyle paylaşımda bahsi geçen ilgili yargı mensuplarına yönelik olarak kullandığı, dosya kapsamına göre Devletin yargı organlarını alenen aşağılama niyetiyle söylendiğine dair delil bulunmayan bu sözlerin genellik arz etmemesi ve muhatabına yönelik olması nedeniyle eylemin, 5237 sayılı Kanun’un 301. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, ancak eylemin başka suç veya suçları oluşturup oluşturmadığının mahallince değerlendirilip genel hükümler uyarınca işlem yapılabileceği kanaatine varılmıştır.”

Adalet Bakanlığı’nın söz konusu paylaşımda yargıyı aşağılama görmemesine karşın, Başsavcı Vekili Bölükbaşı dosyayı kapatmadı.

Savcı, yargıyı aşağılamadan dava açamayınca bu kez “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” maddesini işleterek, bu suçtan iddianame düzenledi. İddianamede, Barışların tutukluluk incelemesini yapan sulh ceza hakimi de müşteki yapıldı. Uludağ hakkındaki dava İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.