GAZETECİ ALİ TARAKÇI'YA TRAFİK TARTIŞMASI SONRASI SİLAHLI SALDIRI (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta trafikte tartıştığı kişi tarafından bacağından tabancayla vurulan gazeteci Ali Tarakçı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre aracıyla ilerleyen Ali Tarakçı ile bir sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Aracından inen sürücü Tarakçı\'yı bacağından vurdu. Saldırıda bulunan kişi kaçarken yaralanan Tarakçı yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Aracının görüntüsü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Detaylar

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