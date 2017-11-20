T24 LogoT24 Logo
Gündem

GAZETECİ ALİ TARAKÇI'YA TRAFİK TARTIŞMASI SONRASI SİLAHLI SALDIRI (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA Esenyurt'ta trafikte tartıştığı kişi tarafından bacağından tabancayla vurulan gazeteci Ali Tarakçı yaralandı

20 Kasım 2017 12:57

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA
Esenyurt\'ta trafikte tartıştığı kişi tarafından bacağından tabancayla vurulan gazeteci Ali Tarakçı yaralandı.
Edinilen bilgiye göre aracıyla ilerleyen Ali Tarakçı ile bir sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Aracından inen sürücü Tarakçı\'yı bacağından vurdu. Saldırıda bulunan kişi kaçarken yaralanan Tarakçı yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Aracının görüntüsü
-Polis ekiplerinin çalışması
-Detaylar

DHA FEED


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Alper KORKMAZMurat SOLAKDHA EsenyurtAli TarakçıEdinilenAracındanTarakçıSaldırıdaPolisinGörüntü Dökümü AracınınFEED

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24