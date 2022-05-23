Deneyimli gazeteci Ali Ekber Ertürk hayatını kaybetti

Ali Ekber Ertürk, 2019-2020 ÇGD Yılın Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'nde, “Bu kürsüden korkusuzca haykırıyoruz ki ey zalimler sizlerden korkan sizlerden beter olsun, yaşasın cesaret ve cesur medya, yaşasın demokratik laik cumhuriyet, yaşasın özgürlük ve barış..." demişti.