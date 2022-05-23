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Deneyimli gazeteci Ali Ekber Ertürk hayatını kaybetti

23 Mayıs 2022 21:12

Sözcü Gazetesi Ankara Muhabiri Ali Ekber Ertürk, yaşamını yitirdi. Ertürk uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ertürk'ün vefatını Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda "Ankara'nın deneyimli muhabiri, Derneğimizin Yılın Başarılı Gazeteciler Ödüllerine 2 kez layık görülen gazeteci Ali Ekber Ertürk, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Kendisini, mesleğimize ve örgütlü mücadeleye verdiği katkılarla anımsayacağız, ışıklar içinde olsun" ifadeleri kullanıldı. 

Ali Ekber Ertürk, 2019-2020 ÇGD Yılın Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'nde,  “Bu kürsüden korkusuzca haykırıyoruz ki ey zalimler sizlerden korkan sizlerden beter olsun, yaşasın cesaret ve cesur medya, yaşasın demokratik laik cumhuriyet, yaşasın özgürlük ve barış..." demişti. 
 

 

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