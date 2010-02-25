Gazeteci Ahmet Vardar vefat etti

T24 -

Yaklaşık iki yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden 73 yaşındaki Vardar, tedavi gördüğü hastanede bu akşam hayatını kaybetti.Ahmet Vardar'ın cenazesinin, yarın öğlen Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.Gazetecilik yaşamına emniyet muhabiri olarak başlayan Ahmet Vardar, Vatan, Sabah, Zaman, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.Evli ve iki çocuk babası olan Vardar, çok sayıda ödülün de sahibiydi.