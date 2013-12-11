Gazeteci Ahmet Şık'a polise 'faşist' dediği iddiasıyla dava açıldı

Gazeteci Ahmet Şık hakkında Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitiren Ahmet Atakan için düzenlenen eylemde polislere "faşist" dediği iddiasıyla dava açıldı.
Ahmet Şık, Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitiren Ahmet Atakan için Beyoğlu'nda düzenlenen eylemde çıkan arbedede polislere ''faşist" dediği iddiasıyla hakkında dava açıldığı duyurdu. Şık, iddianamenin henüz eline ulaşmadığını söyledi.
''Polislere faşist demek suretiyle hakaret etmek'' suçlamasıyla savcılığa ifade verdiğini belirten Ahmet Şık, Twitter'da Gezi Parkı eylemleri sırasında yaralandığı anı gösteren fotoğraflarla birlikte şu ifadeleri paylaştı:
“Gezi direnişlerinde fotoğraftakileri gerçekleştiren polislere faşist dediğim iddiasıyla dava açıldı. Hukuk!!!”
Şık'ın yaralandığını gösteren fotoğrafları şöyle: