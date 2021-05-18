Gazeteci Adnan Genç Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Gazeteci, yazar, eski İstanbul Tabip Odası basın danışmanı Adnan Genç, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İstanbul Tabip Odası tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, “İstanbul Tabip Odası (İTO) eski basın danışmanı ve İTO Hekim Forumu dergisinin koordinatörü, gazeteci Adnan Genç’i COVID-19 sebebiyle kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. 1955 doğumlu Adnan Genç uzun yıllardır çeşitli haber sitelerine ve gazetelerine yazıyordu ve Hemşin Dergisi GOR’un kurucuları arasındaydı. Doğa ve insan hakları savunucusu olan Adnan Genç’in “Çalışkan Kadınlar Ülkesi Hemşin”, “Solcunun Biri Bir Gün” isimli kitapları vardı. Sevgili arkadaşımızı geride bıraktığı güzel anılarıyla, sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız.”ifadesi kullanıldı.

İstanbul doğumlu olan gazeteci/yayıncı ve yazar olan Genç, dizgicilikten, yayın yönetmenliğine, serbest muhabirlikten gazete kurmaya değin pek çok görevlerde bulunmuştu.

Gazeteler; Milliyet, Günaydın, Akşam, Özgür Gündem, Evrensel, BirGün…

Dergiler; İstanbul/Ankara/İzmir Kültür Sanat Haritası…

Bianet'in derlemesine göre, sektörel ve aboneli yayınlar; Hedef, Arasta, Madencilik Dünyası, Power, İnşaat Dünyası, İnşaat Makineleri Dünyası, BEST (Akıllı Bina Dergisi), Otomasyon, ZİP İstanbul, İstanbul Şehir Rehberi, İstanbul Kültür Sanat Haritası, Ankara Kültür Sanat Haritası, Makine Dünyası, Görünüm (Tekstil Dünyası), Turizm Dünyası, ElectroHome, Naturalist, Beyoğlu Gazetesi, Beyoğlu Dergisi, Gaste, ODTÜ Baraka, Yeşil Öfke, Yeşil Direniş, Yeşil Sol Bülten, GOR, Bir Umut… Zaman zaman küçük notlar ve haber kutuları yaptığı Agos’u da gururla anmaktadır… Bu arada Moskova’da yayımlanan Hemshin dergisi de yazılarına yer veriyor…

Genç’in Zuğa Deniz isminde bir oğlu vardı.