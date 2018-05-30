Gazeteci adayları mesleğe ilk adımını attı

İSTANBUL, (DHA) - DOĞAN Haber Ajansı (DHA) ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) işbirliğiyle hayata geçirilen gazetecilik sertifika programı \'International News Academy\'de teorik eğitimlerini tamamlayan 20 gazeteci adayı, İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı dâhilinde DHA çatısı altında pratik eğitimlerine başlıyor.

Türkiye İş Kurumu Başakşehir Hizmet Merkezi’nde İŞKUR Başakşehir Şube Müdürü Köksal Tanış ve Doğan Haber Ajansı (DHA) Genel Müdür Yardımcısı Serkan Topçu\'nun katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, gazeteci adaylarının basın sektöründe istihdamı için anlaşmaya varıldı. International News Academy teorik eğitim programını başarıyla tamamlayan 20 öğrenci, pratik eğitimlerini almak için 1 Haziran’dan itibaren DHA\'da çalışmaya başlayacak. İşbaşı Eğitim Programı gereği katılımcılar, ilk 9 ay devlet destekli olarak DHA\'da istihdam edilecek. Bu süre boyunca deneyimli gazetecilerle birlikte sahada mesleğin inceliklerini öğrenecek öğrencilerden başarılı olanlar, program sonunda DHA\'da kadrolu olarak iş imkânı bulabilecek.



Doğan Haber Ajansı, İŞKUR Başakşehir Şubesi ile daha önce de yaptığı program sonucu bu yılın başında 7 kişiyi bünyesinde istihdam etmişti.



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