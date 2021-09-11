Gazete Duvar ve Diken'e bazı haberlerin yayından kaldırılması için sahte mahkeme kararı gönderildiği ortaya çıktı

Gazete Duvar ve Diken’e bazı haberlerin yayından kaldırılması için aynı hakimin imzası ve karar sayılı sahte mahkeme kararı gönderildiği ortaya çıktı. İfade Özgürlüğü Derneği'nden hukukçu Yaman Akdeniz, “Benzeri sahte kararlar kimlere gönderildi ve kaç haber kaldırıldı şu anda bilmiyoruz” dedi.

Sahtecilik olayını Twitter hesabından duyuran hukukçu Yaman Akdeniz, bugüne kadar birbirine benzer ve aynı kişiler tarafından gönderilen 2 farklı kararla karşılaştıklarını ve bu kararların Temmuz ayında Gazete Duvar'a ve Eylül ayı içindeyse Diken'e gönderildiğini ifade etti. Her 2 sahte kararın da Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nden gelmiş gibi gözüktüğünü ve her 2 kararda da hâkim olarak "Esma Canıbeyaz Şengül" isminin yer aldığını aktaran Akdeniz, "Bakırköy adliyesinde ise bu isimde bir hâkim yok. Karar sayıları da dikkat ederseniz aynı" dedi.

Akdeniz, sahte kararlarda ismi geçen Hâkim Esma Canıbeyaz Şengül ve katibin halen Gaziosmanpasa Sulh Ceza Hakimliğinde görevli olduklarını ifade etti.

Sahte karara sahte tebligat zarfı

Diken'e gönderilen sahte kararın sahte tebligat zarfı da olduğuna dikkat çeken Akdeniz, "Bu sahte zarfın üstündeki PTT takip numarası sorgulandığı zaman gönderenin Gaziosmanpasa 3. Sulh Ceza Hakimliği olduğu anlaşılıyor. Fakat sahte zarf üstünde Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği yazıyor" dedi.

Gazete Duvar adına İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosuna suç duyurusunda bulunulduğunu, Diken adına da suç duyurusunda bulunulacağını ifade eden Akdeniz, İstanbul Barosu'nun bu konuyu soruşturması ve takip etmesi gerektiğini belirtti. Akdeniz, Gazete Duvar'ın şikâyetine istinaden İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'nın bahse konu kararın "aslı olmadığı için resmi belgede sahtecilik" olmaz diyerek soruşturmaya gerek görmediği ve takipsizlik kararı verdiğine dikkat çekti.

"Ortada çok ciddi bir sahtekârlık söz konusu"

"Ortada çok ciddi bir sahtekârlık söz konusu ve sahte kararlar haber sitelerine gönderilerek bazı haberlerin kaldırılması sağlanmaya çalışılıyor. Bu ve benzeri sahte kararlar kimlere gönderildi ve kaç haber kaldırıldı şu anda bilmiyoruz" diyen Akdeniz, ilgili merciiler tarafından konunun soruşturulmasını istedi.