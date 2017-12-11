Gazdan etkilenen 6 işçi tedavi altına alındı

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi\'nde bir fabrikada borudan sızan gazdan etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bugün, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir fabrikada borudan sızan gazdan etkilenen işçiler rahatsızlandı. Gazdan etkilenen işçilerden 2\'si Ferizli Devlet Hastanesi\'ne, 4\'ü ise Adapazarı\'nda bulunan hastanelere kaldırıldı. 6 işçi hastanelerde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.