Gazanfer Özcan taburcu oldu

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedaviye alınan tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan’ın taburcu olduğu bildirildi.



Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu Müdürü Sinan Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, 20 Aralık 2008’de, enfeksiyona bağlı su kaybı ve zatürre teşhisiyle Amerikan Hastanesinde yoğun bakımda tedaviye alınan Özcan’ın 23 Aralıkta yoğun bakımdan çıktığını ve normal tedavisine devam edildiğini hatırlattı.



Gazanfer Özcan’ın, 14 Ocakta tedavisinin sona ermesinin ardından hastaneden taburcu edildiğini bildiren Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti:



“Gazanfer Özcan, hastanede kaldığı süre içinde, kendisi ve geçirdiği rahatsızlık hakkında basında çıkan bazı yanlış haberlere üzüldüğünü ve bu tip haberleri hazırlayan kişilere kırgın olduğunu belirtmiştir. Bir süre daha evinde dinlenecek olan Gazanfer Özcan, en kısa sürede Avrupa Yakası’na ve tiyatroya geri dönmeyi arzuladığını belirtmiştir.”

