Gaza ayrı benzine ayrı muamele

Başbakan ve bakanların son dönemde yaptığı çelişkili açıklamalar enerji sektöründe büyük tartışmalara neden oluyor.Ham petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına hemen yansıması gerektiğini iddia eden Başbakan Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta dağıtımcı kuruluşları suçlamıştı...



Ham petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına hemen yansımamasında en önemli etkiyi yüksek vergiler ve rafineri çıkış fiyatı yapsa da, hükümet dağıtımcı kuruluşları suçlamıştı. Buna karşın, doğalgaza yüzde 22 gibi çok yüksek oranda zam yapan hükümet, bu zammı savunurken tavır değiştirmişti. Başbakan Tayyip Erdoğan doğalgaz zammını, ham petrol fiyatlarındaki değişimin Türkiye'ye 6-7 ay sonra yansıdığını söyleyerek savunurken, benzin fiyatlarında ise dağıtımcı firmaları ham petroldeki indirimi pompa fiyatlarına hemen yansıtmamakla suçlamıştı. Enerji Bakanı Hilmi Güler de aynı tavrı göstermişti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BOTAŞ'ın 1 Kasım'da yaptığı yüzde 22'lik doğalgaz zammını, dış piyasalarda oluşan ham petrol fiyatlardaki artışa bağlamıştı. Erdoğan, 3 Kasım günü Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora ile düzenlediği toplantıda soruları yanıtlarken, "Dünyada artan petrol fiyatları sebebiyle Rusya ve İran'la bizden önceki dönemde yapılmış anlaşma gereğince, Rusya'da doğalgaz fiyatlarına bu artan fiyatlar 6 ay sonra intikal ediyor. İran'da ise 9 ay sonra... Bunlar şu anda aslında petrol fiyatlarının yüksek olduğu dönemin şu anda doğalgaz fiyatlarına yansımasıdır. Ama bu mart gibi o dönemlerde tekrar şimdiki düşüş sebebiyle fiyatların düşeceğini gösteriyor. Bu artışlar petrol fiyatlarındaki önceki artışların yansıması. Yoksa petrol fiyatlarındaki döviz, kur meselesi değildir" demişti. Erdoğan zammın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu ödememesi ile ilgisi olmadığını da ileri sürmüştü. Erdoğan, Türkiye'de gaz fazlası olduğunu söylediği son 5 yıldır gaza zam yapmadıklarını, sadece 9 ilde gaz kullanıldığını ancak bu sayının şu anda 60'a çıktığını söylemişti. Erdoğan, "Eğer zam yerine devletin kasasından bunu karşılasa idik, başka yerden vatandaşa fatura çıkarmak zorunda kalırdık" demişti.



Erdoğan 7 Kasım'da Esenler İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında ise eğer bir ürün dışardan geliyorsa, o ürünün fiyatlarına müdahale etme şansları olmadığını belirtmiş ancak ardından "Biliyorsunuz ham petrol fiyatı 150 doları aştı. Şimdi de fiyatlar düştü. Bunların 150 dolara yaklaştığı zamanın bugüne yansıması bu. Şimdi fiyatlar 6-9 ay sonra düşük olarak doğalgaza yansıyacak. Bunun bizzat takipçisiyiz. İstasyonlarda ise benzin fiyatlarında düşüş yok. Arkadaşlarıma da talimat verdim. Bunun üzerinde de çalışma yaptırıyorum. Fiyatlar yükselirken fiyatları artırıyorsun. Ee, şimdi düştü, niye düşürmüyorsun? Şimdi de düşüreceksin. EPDK'dan da brifing alacağız. 'Nedir bu?' sorusu soracağız. Bunun takipçisiyiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yapılması gereken neyse yapılacak. Eğer bu konuların yargıya götürülmesi gerekiyorsa, bu konuda biz de yargıya gideriz" demişti.



Enerji Bakanı Hilmi Güler de 6 Kasım'da Ankara'da gazetecilerin doğalgaz zammına ilişkin sorularını yanıtlarken Güler, "Doların da petrolün de fiyatını biz ayarlamıyoruz, dünyadaki gelişmeler neyse bunları uyguluyoruz." demişti. Güler, elektrik fiyatları konusunda da sistem gereği zaman zaman artış, zaman zaman da indirim yapıldığını belirtmişti. Ancak Güler, akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerin pompalara yansıtılmadığı, EPDK'nın da buna ilişkin bir inceleme başlattığının sorulması üzerine, "Biz de ayrıca olayı inceliyoruz. Şirketlerle de görüştük. Oradaki değerlendirmeyi birlikte yapacağız. Petrol fiyatı düştü, dolar arttı, bunun yansıması ne kadar oluyor, bununla ilgili bir rapor hazırlanıyor, onu da ayrıca görüşeceğiz" diye konuşmuştu.

