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Yaşam

Gaz tübü patlaması gene can aldı

06 Mayıs 2009 17:47

Çorum'un Kargı ilçesinde, evin mutfağında tüpten sızan gazın patlaması nedeniyle dışarıda oynayan bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Saraycık Afet konutlarında Veysel Karakaya'ya ait evde mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama anında evin yakınlarında oyun oynayan Ufuk Karakaya (9)yaralandı.

Kargı Belediye Başkanı Ahmet Hamdi Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlama anında evde kimsenin bulunmamasının tek tesellileri olduğunu söyledi.

Patlamayla Ufuk Karakaya'nın yüzünden ve kolundan yaralandığını belirten Akpınar, çocuğun tedavisi için Ankara'ya gönderildiğini bildirdi.

Patlamanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulunduklarını aktaran Başkan Akpınar, evde önemli bir hasarın oluşmadığını, aileye Belediye ve Kaymakamlıkça gerekli yardımın yapılacağını kaydetti.

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