-Gaz sızıntısının arkasından tünel çıktı KOCAELİ (A.A) - 15.11.2011 - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde NATO boru hattından akaryakıt çalmak için kiraladıkları iş yerinden 18 metre uzunluğunda tünel kazdıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 95 Evler Kavşağı mevkisinde Mesut Zeren'in bir süre önce K.T'ye kiraladığı iş yerinde doğal gaz borusunun delinmesi üzerine yapılan çalışmalarda 18 metre uzunluğunda tünel tespit edildi. İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekiplerince doğal gaz borusu onarılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgeden geçen NATO boru hattından akaryakıt çalmak için söz konusu iş yerini kiralayarak tünel açtıkları belirlenen K.T, A.Y, E.Ç. ve Y.E.Ç. İstanbul'da gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Kocaeli Valisi Ercan Topaca, düzenlediği basın toplantısında, dün Körfez ilçesinde doğal gaz sızıntısı olduğunu hatırlatarak, ihbarın hemen ardından çalışmaların başlatıldığını söyledi. Olayın Körfez ilçesinden geçen petrol boru hattıyla ilgili olduğunu belirten Topaca, şöyle konuştu: ''Körfez'den geçen petrol boru hattından hırsızlık yapmak isteyen kişiler yaklaşık bir hafta önce kiraladıkları bir binanın zemin katından aşağıya kazı yaparak boru hattına doğru tünel açmak istemiş. Tabii deldikleri boru doğal gaz borusu olunca telaşa kapılmışlar ve olay yerini terk etmişler. Bina sahibinin doğal gaz kokusunu fark ederek ihbarda bulunması sonucu konu itfaiyeye intikal etti. Polisimiz olay yerine gitti. Yollar trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 3 saat civarında oradaki borulardaki gazın tahliyesi tamamlandıktan sonra hizmet açıldı. Tabii çok riskli bir konu doğal gaz konusu. Alev alabilirdi, yangın olabilirdi, patlama olabilirdi. Öyle bir şeyle karşılaşmadan bu olay önlenmiş oldu. Gerekli tedbirler alındı, tamirat yapıldı ve her şey normale döndü.'' Olayın faillerinin kısa sürede tespit edilerek çok hızlı bir şekilde takibe alındığını ifade eden Topaca, bu sabah itibarıyla binanın zemin katını kiralayan kişiye ulaşıldığını söyledi. Bu kişinin kazı çalışmalarında yabancı uyruklu Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden kişileri çalıştırdığını belirten Topaca, şunları kaydetti: ''Onlara da arkadaşlarımız bakıyorlar. Bu işi esas planlayan arkadaşlara da ulaşıldı. Gözaltı işlemi İstanbul'da yapıldı. Olayı planlayan, işin başında duran bir kişi ama geri planda duran ve ona destek olan buradan çıkacak akaryakıtı alacak, pazarlayacak, satacak olan da bir firma sahibi var tabii. Bu işi alışkanlık haline getirmiş. Daha önce başka illerimizde de bu bölgelerde de petrol boru hattının geçtiği yerlerden akaryakıt hırsızlığına karışmış bazı kişiler de var. Çok ayrıntı veremiyorum, yargı süreci devam ediyor. Şu an itibarıyla işin sahipleri, koordinatörleri yakalanmıştır. Kazıda çalıştırılan kişilerin aranmasına devam ediliyor. Bunlar 2 ya da 3 kişi.'' Bu arada, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde doğal gaz kokusu gelmesi üzerine çevrede yoğun güvenlik önlemi alınmış, D-100 karayolunun İzmit yönü bir süre trafiğe kapatılmış, borulardaki gazın tahliye edilmesinin ardından yol ulaşıma yeniden açılmıştı.