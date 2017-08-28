Gaz paniğinde başka hastaneye sevk edilen 2 hasta öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde meydana gelen gaz kaçağı sırasında başka hastanelere tedbir amacıyla sevk edilen 2 hasta yaşamlarını yitirdi. Bu 2 hastanın gaz kaçağıyla ilgili olmadığı, tedbir amacıyla başka hastaneye sevkedildiği belirtildi. Aynı nedenle başka hastaneye sevk edilen hastalardan mide kanseri olan bir Suriyeli de 3 gün önce ölmüş, ancak ölüm nedeninin gaz kaçağı ile ilgisinin bulunmadığı açıklanmıştı.

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde 25 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, oksijen tedavisi ve solunum desteği alan bazı hastalar fenalaştı. Hastalara verilen azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görüldüğü bildirilirken ameliyatlar durduruldu, solunum desteği alması gereken 25 hasta başka hastanelere sevk edildi.

Tam donanımlı ambulanslarla başka hastanelere sevk edilen hastalardan mide kanseri tedavisi gören Suriyeli 51 yaşındaki Muhammet Eco, götürüldüğü Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'nde kurtarılamadı.

HASTALIK SONUCU ÖLDÜLER

Kanser hastalığı sonucu öldüğü bildirilen Eco\'nun ardından, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde uzun süre yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları nedeniyle tedavi olan ve gaz kaçağıyla ilgisi olmayan ancak hastanede alınan önlemler kapsamında tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edilen 81 yaşındaki Zamir Karabıyık ile Suriyeli 51 yaşındaki Abdullah Ömer Jaber de bugün sabah saatlerinde yaşamlarını yitirdi. Karabıyık ile Jaber\'in cenazeleri otopsi yapılmak üzene Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Bu 2 hastanın kesin ölüm nedenleri, otopsi sonucu belirlenecek.

Zamir Karabıyık\'ın oğlu Yaşar Karabıyık, babasının, gaz kaçağı olan hastanede göz ve böbrek sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

BAKANLIK: GAZ KAÇAĞIYLA İLGİSİ YOK

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan dün yapılan açıklamada Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Reanimasyon yoğun bakımda ileri evre mide kanseri, akciğer ve kemik metastazı tanılarıyla solunum destek cihazına bağlı olarak takip edilen Suriye uyruklu Muhammed Eco\'nun olay günü herhangi bir operasyon geçirmediği ve anestezi almadığını, ölümünün gaz kaçağı ile bir ilgisinin olmadığı açıklanmıştı.

FİRMA MERCEK ALTINDA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, hastaneye farklı nitelikte gaz getiren firmanın sorumlusu M.D.\'ye ev hapsi cezası verilmişti. Soruşturmada bilirkişi görevlendirildi, ayrıca aynı firmanın Adana ve başka illerde hastanelere gaz verip vermediği de incelemeye alındı.



FOTOĞRAFLI