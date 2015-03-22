Gayrimenkul zengini emekli imamın yakınlarını rehin alıp 250 bin lira fidye istediler

Bolu’da gayrimenkul zengini emekli imam 80 yaşındaki Abdullah Yüksel’in evini basan kişiler, iddiaya göre yakınlarının ellerini ayaklarını bağlayıp rehin alarak, emekli imamı 250 bin TL çekmesi için bankaya gönderdi. Yüksel’in tavırlarından şüphelenen banka görevlileri polise haber verdi. Abdullah Yüksel’in ifadesi üzerine eve giden polis, rehinelerin serbest bırakıldığını, silahlı kişilerin kaçtığını tesbit etti.

Olay, dün öğleden sonra Umutkent Mahallesi’nde Abdullah Yüksel’in evinde meydana geldi. Bolu’da gayrimenkul zengini olan, son olarak kentin en işlek caddesindeki bir oteli satın alıp, bir alışveriş merkezini satın alan ortaklar arasında bulunan Abdullah Yüksel’in iddiaya göre evini basan 4 kişi, emekli imamı, evde bulunan yardımcısı bir kadın ile 2 kişiyi silahla tehdit ettiler. 3 kişinin ellerini ve ayaklarını bağlayan kişiler, Abdullah Yüksel’den evde bulunan insanların canlarına karşılık 250 bin TL fidye istedi.



Evi basan kişilerden birinin refakat ettiği Abdullah Yüksel para çekmek için İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan bir bankaya gidip 250 bin TL çekmek istediğini söyledi. Abdullah Yüksel’in tavırlarından şüphelenen banka görevlileri polisi arayarak ihbarda bulundu. Görevliler Abdullah Yüksel’i bankada oyalarken, polis ekipleri kısa sürede bankaya geldi.



Hemen eve giden polisler, 3 kişinin elleri ve ayaklarındaki ipleri çözdüğünü, silahlı kişilerin ise kaçtığını tesbit etti. Polis Abdullah Yüksel’i bankada uzaktan takip eden kişinin, polisin gelmesiyle birlikte evde bekleyen 3 arkadaşlarına haber verdiğini ve kaçtıklarını değerlendiriyor.



Polis, 3 kişiyi rehin alıp, imamdan para istedikleri iddia edilen kişilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.



2001 yılında Bolu’da ’Menkul sermaye iradı’ ile vergi rekortmeni olan Abdullah Yüksel, 2006 yılında da evinin yakınında 2 kişi tarafından kaçırılmak istenirken, bağırması üzerine 2 kişi kaçmıştı. Polis daha sonra 2 kişiyi yakalamıştı.