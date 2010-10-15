-GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÇİFT CİNAYETİNE 150 POLİS İZMİR (A.A) - 15.10.2010 - İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4 gün önce evlerinde öldürülmüş olarak bulunan gayrimenkul zengini Civan çiftinin akrabaları ve komşularıyla düzeyli ilişkilerinin bulunduğu, kendilerini tehdit altında bırakacak ve hırsızlıklara neden olabilecek ziynet eşyası, para, altın gibi şeyleri evlerinde bulundurmaktan kaçındıkları öğrenildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen soruşturmada, Hüsnü-Ayten Civan çiftini öldüren kişi veya kişilerin bulunması için görevlendirilen 150 polis çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında çalışan uzman polislerin tüm ayrıntı ve detayları araştırdığı, Civan çiftinin özel hayatını ''mercek altına aldığı'', şu ana kadar 500'e yakın kişiyle yüz yüze görüşme yapıldığı ve bunlardan yaklaşık 200'ünün olayla ilgili ifadesinin alındığı bildirildi. Civan çiftinin evinde bulunan 1 diz üstü bilgisayarın incelendiği, bilgisayardaki kayıtlarda henüz katil veya katillerle ilişkili bir bağlantının tespit edilemediği öğrenildi. Cinayet dedektiflerinin yaptığı araştırmada, Civan çiftinin akrabaları ve komşularıyla düzeyli ilişkilerinin bulunduğu, kendilerini tehdit altında bırakacak ve hırsızlıklara neden olabilecek ziynet eşyası, para, altın gibi şeyleri evlerinde bulundurmaktan kaçındıkları öğrenildi. Bu arada, İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulundan (BDDK) Civan çiftinin tüm bankalardaki birikimleriyle ilgili bilgi istendiği, 3 bankadan gereken bilgilerin İzmir polisine gönderildiği, diğer bankalardaki bilgilerin de beklendiği belirtildi. İzmir'in Bayraklı ilçesi 249/2 Sokak'taki bir apartmanda oturan Hüsnü (65) ve Ayten Civan (60) çiftinden 3 gün boyunca haber alınamaması üzerine komşuları 11 Ekim günü polise haber vermiş, polis nezaretinde girilen evde yaşlı çift bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. İsviçre vatandaşlığı da bulunan çiftin uzun yıllar İsviçre'de çalışıp emekli oldukları, yurt dışında yaşadıkları ve her yıl Türkiye'ye gelerek 2-3 ay kaldıkları, oturdukları 27 daireli apartmanın da aralarında yer aldığı çok sayıda gayrimenkullerinin bulunduğu öğrenilmişti. Olay yerinde yapılan incelemede evde para ve bazı takılar bulunurken, katil ya da katillerin güvenlik kamera görüntülerinin kaydedildiği bilgisayar hafızasını sökerek götürdükleri belirlenmişti. Olaydan haberdar olan Civan çiftinin çocukları ve yakınları da İsviçre'den İzmir'e gelmişti.