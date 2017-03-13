"Gayrimenkul sertifikasına köprüler de eklenebilir"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, gayrimenkul sertifikası düzenlemesine köprüler gibi büyük altyapı projelerin de eklenebileceğini, düzenlemeye kira getirili projelerin de monte edilebileceğini söyledi.

Gayrimenkul sektöründe finansman çeşitlendirmesi ve küçük yatırımcıların gayrimenkule yatırım yapabilmesini amaçlayan gayrimenkul sertifikası düzenlemesinde, ilk ihracın TOKİ-Makro İnşaat ortaklığındaki konut projesine yönelik gerçekleştirileceği ve ihraçta toplam hasılatın 143.24 milyon lira olarak öngörüldüğü açıklanmıştı.

Sistem, küçük yatırımcının da gayrimenkul projelerinde metrekare bazlı yatırım yapabilmesini düzenliyor.

"Düzenlemeye köprüler de eklenebilir"

Canikli Reuters'a verdiği söyleşide gayrimenkul sertifikası düzenlemesinin zamanla başka projeler için de genişletilebileceğini şu sözlerle anlattı:

"Düzenleme değer kazanacak bütün projeler için geçerli. Teorik olarak köprüler bile dahil edilebilir. Ancak ilave bazı detaylandırmalar ve modellemeler yapılması gerekiyor. Mesela mülkiyetin kamuya geçmemesi gerekiyor. Belki kira getirisi üzerine kurulu bir model de (gayrimenkul sertifikası düzenlemesine) ilave edilebilir.

Düzenlemenin detaylarını da anlatan Canikli, "Küçük yatırımcıların metrekare bazlı aldığı konutlar haczedilemiyor, rehnedilemiyor. Sertifika satın alanların ödemeleri müteahhide hak ediş gibi aktarılıyor. İnsanlar isterlerse konutu ellerindeki sertifikalarla sonradan satın alabiliyor" diye konuştu.

"Risk içermiyor; SPK yetki verecek"

"Proje yatırımcı için risk içermiyor" diyen Canikli, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetki verecek ve bu projelere girecek şirketlerin mali yapılarına bakacak. Sistem bankacılık sektöründeki riskleri de azaltacak" ifadesini kullandı.

SPK Başkanı Vahdettin Ertaş da geçtiğimiz haftaki açıklamasında "Gayrimenkul sertifikalarının borsada alınıp satılabilmesi sonucunda, gayrimenkulün borsada işlem gören bir finansal araca dönüştürülmesi de mümkün hale gelebilecek" demişti.