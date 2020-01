-Gayrimenkul sektörü, yeni yıldan umutlu -Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Taylan: -''Emlak piyasası için 2011 yılı son derece iyi geçti. 2012 yılında Avrupa nedenli karamsar bir tablo çiziliyor, ancak yeni yılda gayrimenkul sektörü için durağanlık beklemiyoruz'' -''Hızlı Tren projesi, Ankara'da gayrimenkul sektörünü uçurdu. Müthiş talep oldu. İnsanlar, Konya'dan ve Eskişehir'den hızlı trenle gelip Ankara'da ev ve arsa bakıyor'' ANKARA (A.A) - 31.12.2011 - Ferhat Demircan - Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, emlak piyasası için 2011'in son derece iyi geçtiğini belirterek, ''2012 yılında Avrupa nedenli karamsar bir tablo çiziliyor, ancak yeni yılda gayrimenkul sektörü için durağanlık beklemiyoruz'' dedi. Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'in son aylarında konut kredilerinde yaşanan yükselmeye rağmen gayrimenkul sektörünün şu an çok kötü bir durumda olmadığını söyledi. Altın ve dövizde yaşanan kur artışları nedeniyle yastık altındaki birikimlerin gayrimenkule yöneldiğini ifade eden Taylan, ''Tek dezavantaj faizlerin yükselmesi oldu. Fakat piyasada ciddi oranda para ve mevduat var. Bu nedenle yüksek oranda peşin gayrimenkul alımı var'' diye konuştu. Emlak piyasası için 2011 yılının iyi geçtiğini vurgulayan Taylan, ''2012 yılında Avrupa nedenli karamsar bir tablo çiziliyor ancak gayrimenkul sektörü için durağanlık beklemiyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. Taylan, her yıl ortalama 1 milyon 300 bin ile 1 milyon 600 arasında gayrimenkul alım-satımı yapıldığına işaret ederek, bu rakamların emlak piyasasının durağan olmadığını gözler önüne serdiğini söyledi. Gayrimenkulün her zaman mantıklı bir yatırım alanı olduğunu öne süren Taylan, gayrimenkul yatırımı düşünenler için endişe edilecek bir durumun olmadığını vurguladı. Taylan, gayrimenkulün Türkiye'de benimsenen bir yatırım alanı olduğuna işaret ederek, ''Yeni yılda konut kredisi kullanımı azalabilir, ama peşin alım oranı çok yüksek. Türk halkı yatırım konusunda çok bilinçli. Uygun bir gayrimenkul bulunca da satın alıyor. Yeni yıl da gayrimenkul sektörü için son derece iyi olacak'' değerlendirmesinde bulundu. -Yüksek hızlı tren faktörü- Taylan, Ankara'ya kazandırılan modern hava alanı terminalinin yanı sıra devreye sokulan Konya ve Eskişehir hızlı tren projeleri sayesinde kentin bir ulaşım üssü ve kavşak noktası haline geldiğini belirtti. Hızlı trenin, Konya ve Eskişehir arasında ulaşım sürelerini kısalttığına, şehirler arası gidiş gelişleri kolaylaştırdığına işaret eden Taylan, bu durumun Ankara'yı cazip hale getirdiğini vurguladı. Bu durumun, gayrimenkul yatırımlarına doping etkisi yaptığını belirten Taylan, ''Hızlı Tren projesi, Ankara'da gayrimenkul sektörünü uçurdu. Müthiş talep oldu. İnsanlar, Konya'dan ve Eskişehir'den hızlı trenle gelip Ankara'da ev ve arsa bakıyor'' diye konuştu. Esenboğa Havalimanı terminalinin yenilenmesi ve tarifeli uçak seferlerinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çok sayıda vatandaşı gayrimenkul yatırımı için Ankara'ya yönelttiğini kaydeden Taylan, Ankara'da gayrimenkul sektörü açısından 2011 çok iyi geçtiğini, bu durumun 2012'de devam edeceğini düşündüğünü bildirdi. (FER-EAY)