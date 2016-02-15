Gayrettepe'de 10 katlı binadan aşağıya düşen kişi hayatını kaybetti

Şişli Esentepe Büyükdere caddesindeki bir sigorta şirketinde çalışan 41 yaşındaki Murat Yapıcı çalıştığı 10 katlı binanın terasından dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Posta'da yer alan habere göre, Şişli Esentepe Büyükdere caddesindeki bir sigorta şirketinde çalışan ve bu sabah mesaiye başlamak için ofise giden Murat Yapıcı, binanın terasına çıktı. İddiaya göre bir süre sonra dengesini kaybeden Yapıcı, 10 katlı binadan düştü.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yapıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Yapıcı’nın çalıştığı Güneş Sigorta A.Ş’den yapılan açıklamada ise, "Şirketimizde Teknik ve Hukuk Müşavirliği’nde uzman olarak görev yapan Murat Yapıcı sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir.

41 yaşında olan Yapıcı, evli ve bir çocuk sahibiydi. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.