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Yaşam

Gaylere özel renkli tabut

Almanya’nın Köln kentinde tabut imalatçısı eşcinsel çift tabutlara yepyeni bir boyut getirdi.

22 Kasım 2010 02:00

T24 - Gökkuşağı renklerindeki tabutun üzerinde, Rönesans döneminin resimlerini çağrıştıran, sembolik çıplak erkek figürleri bulunuyor.



Almanya’nın Köln kentinde tabut imalatçısı eşcinsel çift Thomas Brandl (32) ve Michael Königsfeld (34), tabutlara yepyeni bir boyut getirdi.

Thomas Brandl ve Michael Königsfeld, eşcinseller için özel tabut hazırladı.

Gökkuşağı renklerindeki tabutun üzerinde, Rönesans döneminin resimlerini çağrıştıran, sembolik çıplak erkek figürleri bulunuyor.

Bandl ve Königsfeld, cesetlerinin yakılmalarını isteyen gay’ler için de özel kül kapları tasaladı. Kül kaplarının da üzerinde yine çıplak erkek figürleri yer alıyor.

Gay’lere özel süslü tabutların fiyatı ise 1650 Euro.

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