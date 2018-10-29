Gaybubet evlerinde yakalanan 16 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, FETÖ/PDY\'nin faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmek için, örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerinden kiralanan \'gaybubet evleri\'ne düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin, güncel faaliyetlerini gizlilik içinde sürdürmek için örgütle ilgili herhangi bir kaydı bulunmayan ve \'temiz\' olarak adlandırdıkları kişiler üzerinden kiraladıkları tespit edilen gaybubet evlerine, geçen cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda, FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı olan, örgütsel faaliyetlerine devam eden ve sahte kimlik kullanan, aralarında örgütün sözde mahrem imamlarının da bulunduğu 16 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, örgüt ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığı tespit edilen 19 bin 260 TL, 2 bin 500 euro, 6 bin 20 dolar, 2 altın bilezik, 24 çeyrek altın, 2 yarım altın ve 4 Cumhuriyet altını ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin, gaybubet evleri diye adlandırdıkları evleri yakalanma tehlikesine karşı sürekli değiştirdiği ve yakın akrabalarına bile bu evlerden söz etmedikleri ifade edildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi, tamamı tutuklandı.