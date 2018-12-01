Gaybubet evinde yakalan il imamı ve eşi, Şanlıurfa'ya gönderildi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da FETÖ/PDY\'nin gaybubet evinde saklanırken yakalanan örgütte daha önce Şanlıurfa il imamlığı yapan O.N.K. ile eşi P.E.K., bu kente gönderildi.

FETÖ/PDY\'nin gaybubet evlerinin tespitine yönelik il genelinde yapılan çalışmalar sonunda istihbarat birimleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve, dün baskın yapıldı. Örgütün gaybubet evinde yapılan aramada, \'FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yapmak\' suçundan Şanlıurfa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce hakkında yakalama kararı bulunan O.N.K. ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K., yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden O.N.K.\'nin 2011 ile 2014 yılları arasında örgütün sözde \'Şanlıurfa il imamı\' olduğu ve gizli haberleşme programı \'Bylock\' kullandığı tespit edildi. Adana\'da işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli ekiplere teslim edildi.

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