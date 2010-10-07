Gay Suudi prens cinayeti itiraf etti

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Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın torunu olan Prens Saud bin Abdülaziz bin Nasir al Saud (34) İngiltere’de çıkartıldığı mahkemede eşcinsel ilişki yaşadığı iddia edilen uşağını öldürdüğünü kabul etti. Landmark Oteli’nde aynı süiti paylaşan ikili 14 Şubat’taki Sevgililer Günü’nde birlikte yemek yedi. Aşırı alkol alan Saud, ertesi gün polisi çağırmış ve ölen uşağının sokaktadövüldüğünü söylemişti. Uşağı otelin asansöründe ve sokakta döven prens güvenlik kamerası görüntüleri kendisine gösterildiğinde suçunu itiraf etti.Yapılan incelemelerde, Abdülaziz’in boğularak öldürülmüş olduğu, yumruklama sonucu kafasında darbeler ve yanakları ile kulaklarında ısırma izleri olduğu belirtilirken, bu bulguların da cinsel içerikli bir saldırıyı işaret edebileceği açıklandı. Eşcinsel olduğunu reddeden prensin bilgisayarını inceleyen polis, gay eskort sitelerinin ziyaret edildiğini ve Saud’un cep telefonunda Abdülaziz’in yarı çıplak fotoğraflarının bulunduğunu söyledi. Prensin odasına çağırılan gay eskortlar, prensle ilişkiye girdiklerini doğruladı.